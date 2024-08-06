Наркотики из Швеции возил в Казахстан астанчанин

В специализированном межрайонном уголовном суде Астаны вынесли приговор гражданину Д., замешанному в международной схеме по транспортировке наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

"Мужчина организовал доставку гашиша в особо крупном размере (479 граммов) из Швеции, скрыв его в коробке из-под документов. Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок. В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков", - сообщили в прокуратуре.

Судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Приговор ещё не вступил в законную силу.