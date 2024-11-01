Наркотические вещества нашли в сточных водах Астаны
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В Астане впервые проверили сточные воды на наличие наркотических и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Исследование проводили совместно с генеральной прокуратурой. В пяти из шести проб обнаружен мефедрон и другие виды наркотиков.
"Мониторинг содержания наркотиков в сточных водах населённых пунктов в мировой практике используется для определения уровня их употребления в сообществе. Так, в 5 из 6 проб обнаружены мефедрон и другие виды наркотиков", – сообщил на брифинге официальный представитель министерства юстиции Талгат Уали.
Исследование проводилось с помощью специального новейшего оборудования. Благодаря ему, говорят специалисты, можно персонально проверить сточные воды любого здания.
"На базе Центра судмедэкспертизы мы купили аппарат. Именно только он позволяет выявить метабалиты наркотических средств, не сам именно мефедрон. А именно то, на что он разлагается", – сказал директор Центра судмедэкспертизы Минюста РК Руслан Сатыбалдиев.