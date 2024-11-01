Наркотические вещества нашли в сточных водах Астаны

В Астане впервые проверили сточные воды на наличие наркотических и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Исследование проводили совместно с генеральной прокуратурой. В пяти из шести проб обнаружен мефедрон и другие виды наркотиков.

"Мониторинг содержания наркотиков в сточных водах населённых пунктов в мировой практике используется для определения уровня их употребления в сообществе. Так, в 5 из 6 проб обнаружены мефедрон и другие виды наркотиков", – сообщил на брифинге официальный представитель министерства юстиции Талгат Уали.

Исследование проводилось с помощью специального новейшего оборудования. Благодаря ему, говорят специалисты, можно персонально проверить сточные воды любого здания.