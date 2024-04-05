Наркосодержащий мак под видом пищевого продавали в продуктовых магазинах
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В продуктовых магазинах городов Астаны, Костанай и Рудный под видом пищевого
продавали наркосодержащий мак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.
Специализированным межрайонным уголовным судом города Астаны вынесен приговор в отношении членов семьи из 7 человек, занимавшихся хранением и розничной продажей свыше 5 тонн мака, с содержанием маковой соломки и опия в особо крупном размере.
"Осужденные организовали "семейный" бизнес по незаконному наркосодержащих веществ через свои продовольственные магазины в городах Астана, Костанай и Рудный.
Государственными обвинителями в суде доказано, что в целях извлечения многомилионной преступной выгоды, осужденные продавали опийный мак под видом пищевого мака, а также компоненты к нему (строительный растворитель, пищевая сода, уксусная кислота, медицинские препараты "Тропикамид", "Мидакс") в своих продовольственных магазинах наркозависимым лицам, из которого они изготавливали опий для внутривенных инъекций", - говорится в сообщении.
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