Наркосодержащий мак под видом пищевого продавали в продуктовых магазинах

В продуктовых магазинах городов Астаны, Костанай и Рудный под видом пищевого

продавали наркосодержащий мак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Специализированным межрайонным уголовным судом города Астаны вынесен приговор в отношении членов семьи из 7 человек, занимавшихся хранением и розничной продажей свыше 5 тонн мака, с содержанием маковой соломки и опия в особо крупном размере.