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Наркосбытчика задержали с 8 кг гашиша в области Улытау

Сегодня, 12:38
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Наркосбытчика задержали с 8 кг гашиша в области Улытау Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Специализированный межрайонный уголовный суд по области Ұлытау вынес приговор в отношении казахстанца, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении, перевозке и сбыте наркотического вещества "гашиш" в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz

"Осужденный изготовил запрещенное вещество в бытовых условиях, после чего спрятал его в дорожную сумку и перевез на пассажирском поезде в город Жезказган в целях дальнейшего сбыта. В суде прокурор предоставил неоспоримые доказательства вины подсудимого. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов удалось предотвратить распространение около 5 килограммов гашиша на территории области Ұлытау", - говорится в сообщении надзорного органа.   

Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы.
 
Приговор вступил в законную силу.

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