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Наркорынок в Астане стремительно расширяется — в МВД озвучили статистику
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что за последние пять лет число потребителей синтетических наркотиков в Казахстане по официальным данным возросло в пять раз. В этом году только силами полиции ликвидировано уже 18 нарколабораторий, передаёт BaigeNews.kz.
В Алматинской области задержаны 10 иностранцев, открывших три нарколаборатории. В Алматы задержаны три участника наркогруппировки, в том числе два иностранца. Изъяты прекурсоры. Удалось не допустить попадания в оборот 20 миллионов разовых доз синтетики стоимостью свыше 200 миллиардов тенге. Заблокированы 1 210 наркосайтов.
"В Астане число наркоправонарушений возросло на 39 процентов. Изъято 71,7 килограмма наркотиков. В их числе 13 килограммов синтетики. Это 39 тысяч разовых доз. Их цена на чёрном рынке составляет 260 миллионов тенге. Рост преступлений связан с улучшением их выявляемости. Однако структура изъятой синтетики, говорит о том, что 88 процентов от общего веса или 8,5 килограмма изъяты у одного лица. Остальные 12 процентов - это 92 правонарушения с мелкими весами, изъятые у потребителей и закладчиков. И это только вершина айсберга. Проблему надо решать системно", — сказал он.
По мнению министра, для этого необходимо участие всех уполномоченных органов – здравоохранения, просвещения, высшего образования, культуры и других. Например, внедрить систему раннего выявления потребления наркотиков. Определить данные о масштабах употребления наркотиков и потенциального наркорынка. Дооснастить органы судебной экспертизы. А также решать вопросы трудоустройства молодёжи, повышать их занятость особенно в каникулярный период.
"Нередко, в поисках заработка молодые люди "ведутся" на рекламу о высокооплачиваемой работе. Тем самым вовлекаются в преступную деятельность. Также нужна совместная работа по ночным клубам. В декабре – за продажу наркотиков (четырёх граммов синтетики, 11 граммов гашиша) в ночном клубе задержан бармен. В марте за сбыт двух граммов синтетики в ночном клубе был задержан официант. Вообще здесь нужно рассмотреть вопрос приостановки деятельности таких заведений в случае неоднократности таких преступлений", — подытожил Ахметжанов.
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