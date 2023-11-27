Наркопроизводство ликвидировали в Алматы

Более 80 канистр с различными жидкостями, реактор и сушитель жидкой смеси, стеклянные колбы, электронные весы, обогреватели для сушки готовых веществ и около 30 килограммов порошкообразных веществ с комочками, бежевого цвета нашли полицейские в одной из квартир Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что полицейские сначала задержали наркозакладчика, который занимался расфасовкой "товара" в своей квартире.

Затем стражи порядка установили, что мужчина забирал оптовую партию синтетического наркотика из нарколаборатории.

Полицейские нагрянули туда и обнаружили более 80 канистр с различными жидкостями, реактор и сушитель жидкой смеси, стеклянные колбы, электронные весы, обогреватели для сушки готовых веществ и около 30 килограммов порошкообразных веществ с комочками, бежевого цвета.

Там же они встретили лаборантов, которые рассказали полицейским, что их наняли двое молодых людей.

Все фигуранты дела в настоящий момент взяты под стражу.