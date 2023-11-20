Наркопритон ликвидировали в Актау
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В обычной актауской квартире развернулся притон для употребления наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При проведении обыска в квартире, в которой находился наркопритон, полицейские нашли баклажку и шприц.
Стражи порядка подозревают 49-летнего мужчину в организации или содержании притона для потребления наркотических средств. Его водворили в изолятор временного содержания.
Помимо мужчины были задержаны две женщины в возрасте 33 и 41 года. В сумке одной из них полицейские нашли 16 свертков с 68 граммами марихуаны. Данный факт зарегистрирован по статье 296 Уголовного кодекса РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта”.
Ведётся расследование.
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