Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Его организовали в одном из жилых домов города. При обыске дома обнаружены и изъяты упакованный мешок с растительным веществом, неизвестное жидкое вещество в металлической чаше, газовая плита, шприцы и другие вещественные доказательства.