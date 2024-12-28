Наркопритон ликвидировали полицейские в Кызылорде
Его организовали в одном из жилых домов.
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
74Фото: кадр из видео
Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Его организовали в одном из жилых домов города. При обыске дома обнаружены и изъяты упакованный мешок с растительным веществом, неизвестное жидкое вещество в металлической чаше, газовая плита, шприцы и другие вещественные доказательства.
"По результатам экспертизы изъятые вещества оказались высушенной марихуаной весом 2 килограмма и 25,5 миллилитра наркотической жидкости - опиум. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу на два месяца", — говорится в сообщении.
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