Вопросы эффективности принимаемых мер по борьбе наркоманией и противодействию наркопреступлениям рассмотрены на очередном заседании Координационного совета ВКО по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Заседание состоялось на площадке акимата области, в его работе принял личное участие глава региона Ермек Кошербаев.

Председатель Координационного совета – прокурор области Алмат Байшулаков отметил, что незаконное распространение наркотиков является одной из серьезных проблем, угрожающих безопасности государства и здоровью казахстанцев.

В области за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 261 наркопреступление, из них 120 (46%) по факту сбыта наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 166 лиц, в т.ч. за сбыт 36. Из оборота изъято более 380 кг наркотиков, из них 132 кг синтетических видов.

Ликвидированы 2 нарколаборатории по производству синтетики, 1 фитолаборатория по выращиванию канабиса.

Отметив определенную работу правоохранительных и специальных органов, прокурор области отдельное внимание обратил на необходимость активного вовлечения общества в борьбу с наркоманией, формирования среди населения "антинаркотической культуры", особенно среди учащихся и молодежи, а также внедрения новых методов борьбы с синтетическими наркотиками.

В этих целях предложено провести на базе школ и ВУЗов области тематические занятия о вреде наркотиков с демонстрацией снятого по инициативе прокуратуры области документального фильма "Иллюзия свободы", в котором приведены реальные истории из жизни молодых людей, ставших жертвами в погоне за легкими деньгами.

В качестве нового механизма противодействия бесконтрольному распространению синтетики прокуратурой области совместно с акиматомобласти и Департаментом полиции предложена реализация пилотного проекта "STOPнаркотикам!", суть которого заключается в использовании системы денежных поощрений к гражданам за подтвержденные факты сообщенной информации о незаконном обороте наркотических средств.

Акимом области предложения и инициативы поддержаны, в ходе заседания акимам и ответственным руководителям госорганов дан ряд поручений.

Свои намерения по внедрению пилотного проекта стороны закрепили в меморандуме о взаимном сотрудничестве, реализация которого начнется в ближайшее время, о чем население области будет дополнительно проинформировано.

Напомним, ранее сообщалось, что склад с наркотиками обнаружили в Астане.