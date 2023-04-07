Наркоманы стали реже совершать преступления в Казахстане

Фото: pixabay.com

Преступления в состоянии наркотического опьянения стали совершать заметно реже в Казахстане. В 2022 году 764 человека нарушили закон, находясь под воздействием запрещённых веществ. Это на 31,8 процента меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Большая часть правонарушителей пришлась на Западно-Казахстанскую область: 132 человека. Среди регионов-антилидеров также Актюбинская и Алматинская области: 108 и 84 человека соответственно.

Меньше всего лиц, совершивших правонарушения в состоянии наркотического опьянения, зафиксировано в Атырауской и Карагандинской областях, а также Шымкенте.

В МВД РК отметили, что наркобизнес переходит в киберпространство — широко распространена продажа наркотиков через Telegram-боты и другие интернет-ресурсы.

Чаще всего лица, совершающие правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения, попадались на уголовных правонарушениях против здоровья населения и нравственности: 557 человек, или 72,9 процента от общей численности. Основными статьями для нарушения здесь стали незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта (486 человек), изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (49 человек), а также незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (21 человек).

Другая "популярная" категория правонарушений — уголовные правонарушения против личности: здесь на преступлениях попалось 20 человек, против 12 человек в январе–декабре 2021 года. Основными статьями стали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (7 человек), изнасилование (5 человек), убийство (4 человека) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (2 человека).

В 2022 году в стране зарегистрировали 6,9 тысячи правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ — на 5,3 процента меньше, чем годом ранее.

94 процента всех правонарушений пришлось на незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта (4,6 тысячи случаев), незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (1,7 тысячи случаев), а также культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (276 случаев).