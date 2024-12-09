В Туркестанской области прокуратура создала рабочую группу по противодействию наркобизнесу, куда включены сотрудники правоохранительных и специальных органов. Она провела анализ в мессенджере Telegram, где выявила чат-бот магазина "Геркулес", распространяющего "синтетику", передаёт BaigeNews.kz.

"В результате были задержаны "кладмены", изъято 3 кг готовой продукции ― мефедрона. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по ст.297 УК РК, подозреваемые арестованы на два месяца. Дилеры также начали использовать новый метод распространения синтетических наркотиков. В частности, в ходе проверки изъятых мобильных телефонов установлено, что через один из интернет-магазинов заказано 5 300 магнитиков на сумму 255 тысяч тенге. Магниты стали широко использоваться для закрепления синтетических наркотиков в металлические основания, обернутые скотчем. Таким образом не допущено распространение 5 300 доз мефедрона на сумму 133 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре региона.

Кроме того, в мобильных устройствах подозреваемых обнаружен криптокошелёк, в котором осуществлялись незаконные денежные транзакции.



По нему проводится параллельное финансовое расследование.

Напомним, ранее более 20 тысяч доз мефедрона изъяли у наркоторговцев в Уральске.