Нарколабораторию замаскировали под рыбное хозяйство в Алматинской области
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МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную лабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Преступная деятельность велась под прикрытием рыбного фермерства в селе Байкен Алматинской области.
Из незаконного оборота изъято более полутора тысяч кустов наркосодержащих растений. Незаконная оранжерея площадью три гектара располагалась в подвале здания, где было размещено производство рыбы.
В ходе обысков также изъяты более 10 миллионов тенге, осветительные приборы, тепловые лампы, системы отопления и вентиляции, предметы для полива и другое оборудование. По факту возбуждено уголовное дело. Задержано 18 человек, в числе которых работники незаконного предприятия. Устанавливается канал дальнейшей поставки наркопродукции.
С начала года МВД ликвидировало 56 нарколабораторий, изъято и не допущено в оборот более 23 тонн различных наркотических средств.
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