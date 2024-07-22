Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматы
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В рамках республиканской операции “Карасора” сотрудники УБОП Алматы ликвидировали нарколаборатория. Синтетические наркотики “варили” в одном из частных домов в Наурызбайском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В погребе пристройки к дому обнаружены стеклянные тары с наслоением, прекурсоры, канистры с химикатами и отходами синтеза, весы, мешалка, камера для синтеза, ёмкости с жидкостью тёмно-желтого цвета, респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь.
Оперативным путём установлено, что “лаборанту” помогали двое его знакомых. Их задержали в разных частях города. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Общий вес прекурсоров составил более семи килограммов.
По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.
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