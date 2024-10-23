Нарколабораторию с "синтетикой" накрыли в Алматы
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Сотрудниками по противодействию наркопреступности МВД ликвидирована нарколаборатория в одном из арендованных частных домов Жетысуского района города Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В ходе проведения безотлагательных обысковых мероприятий обнаружено и изъято синтетическое психотропное вещество “альфа-pvp” общим весом свыше полутора килограммов. Задержан подозреваемый, у которого при себе изъята "синтетика" весом более 100 граммов. Мужчина намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом. Он водворен в изолятор временного содержания", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Полицией с начала года уже ликвидировано 52 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято почти полтонны “синтетики”, что в два раза больше чем в 2023 году.
"Напоминаем, что с октября 2021 года "синтетика" приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с одного грамма. По указанному факту задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – добавил спикер.
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