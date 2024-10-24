Нарколабораторию с "синтетикой" и мефедроном накрыли в Алматы
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Крупную нарколабораторию, функционировавшую в частном секторе Медеуского района, ликвидировали в ходе полицейской спецоперации в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Специальная операция проведена при координации прокуратуры. Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков. В ходе обыска изъяты десятки полиэтиленовых пакетов с порошкообразными веществами, сырье в объемных канистрах с жидкостью со специфическим запахом, походная баня размером 1,80 на 1,20 метра с системой вытяжки и гофрированными трубами, внутри которой находилась 150-литровая пластмассовая бочка с наслоением, приспособленная для смешивания реагентов, а также ведра, пластиковые контейнеры с наслоением, весы и другой лабораторный инвентарь. Согласно данным судебно-химической экспертизы, порошкообразное вещество является мефедроном, его вес составляет 21,7 кг" – информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
По данному факту начато досудебное расследование. “Нарколаборант” взят под стражу.
В настоящее время устанавливается канал поставки в Алматы сырья для изготовления синтетических наркотиков.
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