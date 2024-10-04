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Нарколабораторию по производству синтетики ликвидировали в Экибастузе

Сегодня, 10:16
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: polisia.kz

Министерством внутренних дел в городе Экибастузе Павлодарской области ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков, которую организовали двое жителей указанного города, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства задержанных обнаружено психотропное вещество альфа-PVP общим весом свыше одного килограмма, денежные средства в казахстанской и иностранной валюте, электронные весы, а также ряд приспособлений и соответствующее оборудование для производства синтетических наркотиков. Кроме того, обнаружено и изъято более 120 литров прекурсоров, используемых для их изготовления.

Преступники планировали расфасовать наркотики по мелким партиям и в дальнейшем реализовать их посредством сети Интернет, используя курьеров-закладчиков, ищущих легкую и высокооплачиваемую работу.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по факту организации нарколаборатории и производства синтетических наркотиков. Они водворены в изолятор временного содержания.

"С начала года полицией ликвидирована деятельность 48 нарколабораторий, где были изъяты 250 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков, более 2,5 тонн прекурсоров и свыше 72 кг наркотиков каннабисных видов. Пресечена деятельность 11 организованных преступных групп в сфере наркобизнеса. Из незаконного оборота изъято более 19 тонн различных наркотиков, в том числе почти 5 тонн марихуаны и 420 кг синтетических наркотиков", – отметили в ведомстве.

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