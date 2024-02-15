Нарколабораторию организовала у себя в квартире жительница Алматы

Жительницу Алматы задержали по подозрению в организации нарколаборатории у себя в квартире, а также распространении наркотических таблеток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину, занимавшегося распространением психотропных веществ на территории города. У него обнаружили полкилограмма мефедрона и 25 приготовленных для закладки свертков с “порошком”.

"В съемной квартире задержанного обнаружено свыше 1 кг разных наркотических средств и предметы для их расфасовки – весы, маска, специальные очки и тд. При проверке установлено, что мужчине такую “посылку” отправляет на междугороднем такси жительница Алматы. Подозреваемую задержали по месту жительства. Там она организовала лабораторию по изготовлению наркотических таблеток. У нее найдено 1,5 кг “синтетики” и других видов наркотиков", - сообщили в полиции.

Выяснилось, что женщина успела отправить еще одну посылку. В коробке от смартфона она спрятала ЛСД. Однако, до адресата посылка не дошла. Таксиста также выявили и изъяли наркотик.

Из незаконного оборота изъяты наркотические средства на более 30 млн тенге.

В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО.