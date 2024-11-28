Нарколабораторию организовал у себя дома житель Акмолинской области

В Акмолинской области по подозрению в выращивании наркосодержащих растений при координации прокуратуры области, задержали 27-летнего жителя Буландинского района. Он у себя дома в одной из комнат оборудовал лабораторию по выращиванию и изготовлению наркотических средств каннабисной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе обыска обнаружено и изъято более 14-ти горшков с кустами растения рода "конопля", одна коробка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом (шишки), пакеты с удобрением, оборудование для функционирования лаборатории, записи с датами поливки и ухаживания за растениями. Со слов задержанного, годом ранее через интернет он приобрел семена и соответствующее оборудование и стал выращивать наркорастение для собственного употребления", - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что актёра задержали с наркотиками в Кокшетау.