Нарколабораторию обнаружили в одном из подвалов Усть-Каменогорска

Сотрудники криминальной полиции при координации прокуратуры ВКО в арендованном подвальном помещении обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Согласно экспертизе, изъято 1,4 килограмма мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости.

"Таким образом, не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Ведется досудебное расследование. Подозреваемый - 41-летний житель областного центра водворен в изолятор временного содержания.