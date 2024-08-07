Нарколабораторию накрыли в жилом массиве Алматы

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном в Наурызбайском районе города, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативниками задержан 29-летний мужчина, который, как установлено, в обычной квартире организовал нарколабораторию.

"В ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой “лабораторный” инвентарь. Как показала судебно-химическая экспертиза, это сырье было использовано фигурантом при изготовлении синтетического наркотика “мефедрон”. Наркозакладки он делал также самостоятельно. Подозреваемый взят под стражу. По факту производства и сбыта наркотика проводится досудебное расследование", – информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабай.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.