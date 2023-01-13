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t.me/POLICE_of_KZ Вчера, 19:03
491
Вчера, 19:03
491
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Нарколабораторию ликвидировали в ходе спецоперации в Алматинской области

Лабораторию по производству синтетических наркотиков выявили полицейские в одном из домов посёлка Жаналык Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска изъяты 8,39 граммов "мефедрона", 30 литров прекурсоров, БК-4 весом 2,162 килограмма, метиламин общим весом более двух килограммов, а также более 20 граммов марихуаны. Найдены и различные предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств. 

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по части 1 статьи 297 УК РК. 34-летний мужчина, признанный подозреваемым, водворен в изолятор временного содержания.

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#наркотики #МВД #спецоперация
BaigeNews.kz
Вчера, 19:03
491
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