Нарколабораторию ликвидировали в ходе спецоперации в Алматинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Лабораторию по производству синтетических наркотиков выявили полицейские в одном из домов посёлка Жаналык Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска изъяты 8,39 граммов "мефедрона", 30 литров прекурсоров, БК-4 весом 2,162 килограмма, метиламин общим весом более двух килограммов, а также более 20 граммов марихуаны. Найдены и различные предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по части 1 статьи 297 УК РК. 34-летний мужчина, признанный подозреваемым, водворен в изолятор временного содержания.