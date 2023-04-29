Нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Фото: polisia.kz

Нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Заведовал ею, как установлено борцами с наркопреступностью Алматы, 27-летний гражданин О.

"Предварительно установлено, что он не только активный потребитель синтетического наркотика, но и его устойчивый распространитель. Целенаправленные оперативные и специальные мероприятия позволили нам установить ещё одну направленность преступной деятельности фигуранта. Он оказался изготовителем "синтетики". Производство мужчина организовал в одном из домов в посёлке Иргели Карасайского района Алматинской области. Словом, нами разоблачен универсальный наркоделец", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По словам задержанного, сырьё для производства он получал от "работодателя" в виде тайников – закладок, спрятанных в Карасайском районе Алматинской области.

"Готовый товар гражданин О. расфасовывал по дозам и реализовывал рознично в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и Бостандыкском районах мегаполиса. В съёмном жилище задержанного проведен обыск: найден традиционный "набор" нарколаборанта. Зелье и сырьё направлено на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 297 УК РК", – резюмировал Алмагамбетов.

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