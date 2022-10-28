Нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Фото: ДП г. Алматы

Преступную деятельность, по сообщениям полиции, развернул 33-летний гражданин.

Его автомашину марки "Мерседес" полицейские блокировали на пересечении проспекта Достык и улицы Омаровой, передает BaigeNews.kz.

"В ходе проведения личного обыска у гражданина С. и обыска автомашины обнаружено и изъято 85 свёртков с веществами, обмотанными изолентой.

Задержанный сообщил, что речь идёт о наркотических средствах "мефедрон" и "марихуана", которые он хранил для дальнейшего распространения, путём закладок, на территории города Алматы и Алматинской области", - сообщили в алматинском департаменте полиции.

Синтетическое зелье "алматинский Джесси Пинкмэн" готовил самостоятельно. Для этого он арендовал частный дом в поселке Туздыбастау, что в Алматинской области.

"В ходе санкционированного обыска, в съемном жилище обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, различные жидкие и порошкообразные химические вещества в канистрах, полиэтиленовые пакеты с порошкообразными веществами, электронные весы, магнитная мешалка и 300 упаковочных пакетов. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого "мефедрона" составил 15 кг 200гр.", - говорится в сообщении.

"Производственник" на допросе рассказал, что за работу лаборанта и курьера он получал хорошую плату. Так называемый, работодатель не скупился и на аренду помещения под лабораторию. Досудебное расследование по данному факту проводит Управление полиции Медеуского района.

Уголовное дело зарегистрировано по статьей 297 части 3 УК РК.

Подозреваемый взят под стражу.