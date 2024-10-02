Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

В Алматинской области задержали 35-летнего мужчину, организовавший нарколабораторию в арендуемом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Незаконный бизнес действовал на территории Талгарского района.

"В ходе обыска изъяты 336 граммов мефедрона, более 36 килограммов прекурсоров, в том числе одна канистра с соляной кислотой и реагенты для синтеза химических веществ", - проинформировали в полиции.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.