Нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте
Сегодня, 13:51
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Сегодня, 13:51Сегодня, 13:51
114Фото: Freepik
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в результате оперативных мероприятий выявлена лаборатория по изготовлению наркотических веществ, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
При обыске дома, расположенного на территории Каратауского района, изъяты оборудование для изготовления синтетических наркотиков, две тонны прекурсоров и свыше 11 кг мефедрона.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.
Отметим, что с начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, 20 кг из которых синтетические наркотики.
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