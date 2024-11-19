Нарколаборатория в Шымкенте: по 15 лет тюрьмы грозит двоим местным жителям

При координации прокуратуры Шымкента городским Департаментом КНБ РК в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей мегаполиса. Они организовали на территории города нарколабораторию с целью дальнейшего сбыта наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

"В ходе обыска обнаружено и изъято синтетическое наркотическое вещество "Альфа PVP" около 10 кг готовой продукции в сухом порошкообразном виде, около 60 литров продукции в жидком виде, 240 литров химических веществ (прекурсоров и предпрекурсоров), а также лабораторное оборудование (вакуум, реактор, вытяжка, вентиляторы, фильтры, весы, фольга, гофры, колбы, нагреватели, холодильные оборудования, респираторы, перчатки и т.д.)и стеллажи для сушки готовой наркопродукции", - проинформировали прокуроры.

По данному факту начато досудебное расследование по п.1) и 3) ч.3 ст.297 УК РК, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

"В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей". Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в прокуратуре Шымкента.

Ранее сообщалось, нарколабораторию с "синтетикой" накрыли в Алматы.