Крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели полицейские в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В результате крупнейшей операции 2024 года ликвидированы две нарколаборатории и изъято рекордное количество наркотиков и прекурсоров.

"В селе КазЦИК Илийского района обнаружена лаборатория по производству мефедрона. У задержанного 25-летнего гражданина изъято более 34 кг готового наркотика и 148 кг прекурсоров. Это изъятие стало самым масштабным в стране за 2024 год. Допрос подозреваемого позволил обнаружить ещё одну лабораторию. Там было изъято оборудование, химические вещества и более 24 кг наркотиков", – сообщили в МВД.

Общий итог операции – почти 60 кг наркотиков, 95 кг прекурсоров в твёрдом виде и 250 литров - в жидком.