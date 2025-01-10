  • 10 Января, 03:26
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Лаборатории с огромной партией наркотиков ликвидированы в Алматинской области

Изъято почти 60 кг наркотиков. Это стало крупнейшей операцией 2024 года.

Сегодня, 02:33
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33
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Фото: BaigeNews.kz

Крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели полицейские в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В результате крупнейшей операции 2024 года ликвидированы две нарколаборатории и изъято рекордное количество наркотиков и прекурсоров.

"В селе КазЦИК Илийского района обнаружена лаборатория по производству мефедрона. У задержанного 25-летнего гражданина изъято более 34 кг готового наркотика и 148 кг прекурсоров. Это изъятие стало самым масштабным в стране за 2024 год. Допрос подозреваемого позволил обнаружить ещё одну лабораторию. Там было изъято оборудование, химические вещества и более 24 кг наркотиков", – сообщили в МВД.

Общий итог операции – почти 60 кг наркотиков, 95 кг прекурсоров в твёрдом виде и 250 литров - в жидком.

Видео: МВД РК

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