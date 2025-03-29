Наркогруппу с миллиардными доходами задержали в Мангистау
У подозреваемых изъяли более 1,1 млрд тенге и 176 тысяч долларов США
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В Мангистауской области пресекли работу преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков. Во время расследования, инициированного прокуратурой региона, силовики изъяли более 1,1 млрд тенге и 176 тысяч долларов США, передаёт BaigeNews.kz .
Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативную работу прокуроры вели с января. Для расследования уголовного дела была создана межведомственная следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, Агентства финансового мониторинга и полиции.
"28 марта по двум эпизодам расследуемого уголовного дела задержаны причастные лица и водворены в ИВС. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей"", — говорится в сообщении.
Следствие продолжается, подробности пока не разглашаются. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области.
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