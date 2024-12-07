Наркодилер прятался от полиции в тайной комнате в Астане
Мужчина находился в международном розыске.
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
136Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
Необычный способ спрятаться от полиции придумал мужчина, находившийся в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Полицейские задержали 26-летнего мужчину. Установлено, что он осуществлял продажу наркотиков через закладки. Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном", — рассказали в МВД.
Задержанный помещён в СИЗО.
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