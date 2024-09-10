Наркодилеру вынесли приговор присяжные в Астане

Суд присяжных признал астанчанина виновным в незаконном сбытe наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что подсудимый с целью незаконного сбыта товара встретился в Астане с покупателем и продал условному закупщику гашиш весом 792,18 грамма, в особо крупном размере, за 370 000 тенге.

Выяснило также, что дома мужчина хранил гашиш весом 0,46 грамма.

Вердиктом суда с участием присяжных заседателей С. признан виновным в совершении уголовных правонарушений. Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, суд счёл частичное признание вины.

"Приговором суда С. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 297 ч. 3 п. 3) и ст. 296 ч.2 УК, и осуждён к 10 годам лишения свободы", - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.