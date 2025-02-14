Двоих мужчин в возрасте 37 и 47 лет подозревают в хранении и организации сбыта наркотических средств в Астане. Их задержали в подъезде одного из многоэтажных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время обыска в съёмной квартире, где проживали задержанные, на кухне под раковиной полицейские обнаружили 31 расфасованный пакет с веществом растительного происхождения. На холодильнике найден ещё один пакет с аналогичным веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил более четырёх килограммов, что подтверждает крупные масштабы преступной деятельности.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности изъято наркотическое вещество — гашиш. Фигуранты признались в содеянном и пояснили, что привезли наркотики из южного региона для распространения на территории столицы.