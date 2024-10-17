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Наркодилера задержали в Актау

Сегодня, 10:07
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Наркодилера задержали в Актау Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
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Житель Актау задержан за сбыт синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель, который арендовал съемную квартиру для хранения и расфасовки синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта.

C помощью служебно-розыскной собаки в квартире обнаружено и изъято порядка 550 грамм синтетического наркотического средства “мефедрон”.

Также в ходе обыска изъяты zip-пакеты, разноцветная изолента, электронные весы для расфасовки наркотиков.

В отношении задержанного начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


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