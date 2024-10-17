Наркодилера задержали в Актау

Житель Актау задержан за сбыт синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель, который арендовал съемную квартиру для хранения и расфасовки синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта.

C помощью служебно-розыскной собаки в квартире обнаружено и изъято порядка 550 грамм синтетического наркотического средства “мефедрон”.



Также в ходе обыска изъяты zip-пакеты, разноцветная изолента, электронные весы для расфасовки наркотиков.

В отношении задержанного начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.





