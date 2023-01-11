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Наркодельцов в Казахстане помогли выявить активные банковские операции Вчера, 19:09
373
Вчера, 19:09
373

Наркодельцов в Казахстане помогли выявить активные банковские операции

Схема распространения наркотиков в Костанайской области раскрыта благодаря совместным действиям сотрудников Агентства по финмониторингу и МВД, передаёт BaigeNews.kz.

Работники департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках поступившей от МВД информации о продаже наркотиков через телеграм-канал, провели анализ и выявили реализаторов запрещённых веществ в Костанайской области. 

В поле зрения сотрудников попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и разоблачена преступная схема. 

Установлены более 350 потребителей наркотиков и распространители. 

"Как показал анализ, с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 миллиона тенге. Результаты анализа финансовых потоков переданы в правоохранительные органы для задержания реализаторов", - сообщили в АФМ.

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#наркотики #АФМ #МВД
BaigeNews.kz
Вчера, 19:09
373
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