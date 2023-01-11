Наркодельцов в Казахстане помогли выявить активные банковские операции

Схема распространения наркотиков в Костанайской области раскрыта благодаря совместным действиям сотрудников Агентства по финмониторингу и МВД, передаёт BaigeNews.kz.

Работники департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках поступившей от МВД информации о продаже наркотиков через телеграм-канал, провели анализ и выявили реализаторов запрещённых веществ в Костанайской области.

В поле зрения сотрудников попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и разоблачена преступная схема.

Установлены более 350 потребителей наркотиков и распространители.