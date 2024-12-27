Сотрудники КНБ и Пограничной службы при координации прокуратуры Мангистауской области пресекли международный канал поставки наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана. Из незаконного оборота изъято более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия", - говорится в сообщении комитета.

Ранее усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств из южных регионов, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.

"По вышеуказанным фактам проводятся досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса", - добавили в КНБ.

Напомним, ранее сообщалось, что молодожёны изготавливали наркотики на дому в Алматы.