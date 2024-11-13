Наркобизнес: силовики ликвидировали три фитолаборатории в Кызылординской области
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В соответствии с поручением генерального прокурора Республики Казахстан во всех регионах страны реализуется проект "Нет наркомании". В рамках проекта зарегистрировано 287 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 174 дела направлены в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.
"По итогам координационных мер по борьбе с наркоманией в регионе выявлены три фитолаборатории, занимавшиеся выращиванием наркотиков, их деятельность полностью ликвидирована, а виновные лица привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении надзорного органа.
Наряду с этим, заблокированы 18 рекламных сайтов и проведены мероприятия по уничтожению записей, граффити пропагандирующих наркотики.
По факту незаконной рекламы наркотических средств статьей 299-1 Уголовного кодекса РК "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров" зарегистрировано 18 уголовных дел.
"В социальных сетях и пабликах с участием блогеров с широкой читательской аудиторией была проведена информационно-разъяснительная работа о вреде наркотиков, розданы 835 брошюр, установлены 34 билборда.
В целях совместной реализации мер 31 октября текущего года прокуратурой области проведено расширенное заседание Координационного совета на тему "Нет наркомании", в ходе которого даны поручения уполномоченным органам и органам уголовного преследования и утвержден совместный план с акимом и прокурором области", - добавили в прокуратуре Кызылординской области.
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