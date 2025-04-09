В Казахстане официально зарегистрировано 18 тысяч наркоманов. Разумеется, цифра эта не отражает полной картины по стране. Посчитать, сколько человек на самом деле страдает от зависимости невозможно. Такие люди, как правило, не хотят, чтобы об их сомнительных увлечениях знали. И дело не только в угрозе уголовного наказания. Наркомания пускает корни в самые важные социальные аспекты нашей жизни: отношения с семьей, взаимодействие с обществом, работа. Стигматизация употребляющих заставляет их уходить в подполье, мешая вовремя обратиться за помощью. Но есть и те, кто сознательно губит свою жизнь. Или помогает медленно гаснуть другим. В новом документальном фильме BaigeNews.kz "Нарко". История самой страшной казахстанской "эпидемии" мы постараемся проследить как наша страна превратилась в удобный хаб для межтранснациональной наркосистемы. Расскажем, как сегодня ловят закладчиков. Когда синтетика начала вытеснять с рынка героин и кокаин. А также куда можно обратиться за помощью, если вы в прямом смысле свернули не на ту дорожку.