Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов громко заявил о своём возвращении на международную арену, завоевав золотую медаль на этапе Кубка мира в Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Олимпийский призёр блестяще выступил в финале упражнений на коне и набрал 14,634 балла, обеспечив себе первое место.

Этот старт стал для Курбанова первым международным соревнованием после Олимпиады в Париже.

Ещё один представитель Казахстана, Зейнолла Идрисов, также показал впечатляющий результат и занял второе место, набрав 14,300 балла.

Замкнул тройку призёров Ахмад Абу Аль Сауд из Иордании с результатом 14,200.