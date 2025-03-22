  • 22 Марта, 21:02
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Нариман Курбанов завоевал золото на этапе Кубка мира в Турции

Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне.

Сегодня, 19:58
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НОК РК Сегодня, 19:58
Сегодня, 19:58
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Фото: НОК РК

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов громко заявил о своём возвращении на международную арену, завоевав золотую медаль на этапе Кубка мира в Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Олимпийский призёр блестяще выступил в финале упражнений на коне и набрал 14,634 балла, обеспечив себе первое место.

Этот старт стал для Курбанова первым международным соревнованием после Олимпиады в Париже.

Ещё один представитель Казахстана, Зейнолла Идрисов, также показал впечатляющий результат и занял второе место, набрав 14,300 балла.

Замкнул тройку призёров Ахмад Абу Аль Сауд из Иордании с результатом 14,200. 

Видео: ДРС

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