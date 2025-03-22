Нариман Курбанов завоевал золото на этапе Кубка мира в Турции
Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне.
Сегодня, 19:58
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Сегодня, 19:58Сегодня, 19:58
126Фото: НОК РК
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов громко заявил о своём возвращении на международную арену, завоевав золотую медаль на этапе Кубка мира в Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Олимпийский призёр блестяще выступил в финале упражнений на коне и набрал 14,634 балла, обеспечив себе первое место.
Этот старт стал для Курбанова первым международным соревнованием после Олимпиады в Париже.
Ещё один представитель Казахстана, Зейнолла Идрисов, также показал впечатляющий результат и занял второе место, набрав 14,300 балла.
Замкнул тройку призёров Ахмад Абу Аль Сауд из Иордании с результатом 14,200.
Видео: ДРС
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