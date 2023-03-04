Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Фото: olympic.kz

Казахстанец Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В финале упражнений на коне Курбанов заработал 15.400 балла. Этот результат позволил ему завершить этап кубка мира с золотой медалью.

Второе место занял Рис МакЛенаган из Ирландии - 15.033. Замкнул тройку лучших Шао Ю Ян из Тайбэя — 14.833. Казахстанец Ильяс Азизов показал шестой результат (14.100).

Напоаним, что на этапе кубка мира в немецком Котбусе Нариман стал третьим.