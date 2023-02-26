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  • Нариман Курбанов взял "бронзу" Кубка мира по спортивной гимнастике
instagram/kazgymfederation Сегодня, 11:33
89
Сегодня, 11:33
89
Фото: instagram/kazgymfederation

Нариман Курбанов взял "бронзу" Кубка мира по спортивной гимнастике

В немецком Котбасе прошли финальные соревнования этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz.

"Нариман Курбанов стал бронзовым призером в упражнениях на коне этапа Кубка мира с 14.800 баллами", — говорится в сообщении Казахстанской федерации спортивной гимнастики.

Отмечается также, что представитель Узбекистана с 14,866 баллами лидировал в тройке лучших, а спортсмен из Армении смог завоевать второе место с показателем 14,833.

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#спорт #спортивная гимнастика #спортсмены
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:33
89
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