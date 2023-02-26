Нариман Курбанов взял "бронзу" Кубка мира по спортивной гимнастике

Фото: instagram/kazgymfederation

В немецком Котбасе прошли финальные соревнования этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передаёт BaigeNews.kz.

"Нариман Курбанов стал бронзовым призером в упражнениях на коне этапа Кубка мира с 14.800 баллами", — говорится в сообщении Казахстанской федерации спортивной гимнастики.

Отмечается также, что представитель Узбекистана с 14,866 баллами лидировал в тройке лучших, а спортсмен из Армении смог завоевать второе место с показателем 14,833.