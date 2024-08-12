  • 12 Августа, 18:38
  • BAIGENEWS

"До сих пор не верю что это случилось" - Нариман Курбанов об исторической медали в Париже

Сегодня, 17:43
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Сали Сабиров, olympic.kz Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: Сали Сабиров, olympic.kz

Серебряный призер Олимпиады Нариман Курбанов  в интервью BaigeNews.kz рассказал о своей подготовке к главному событию четырехлетия, о том, как справлялся с эмоциями во время выступления в Париже, а также поделился планами на будущее.

 

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