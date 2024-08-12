"До сих пор не верю что это случилось" - Нариман Курбанов об исторической медали в Париже
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
86Фото: Сали Сабиров, olympic.kz
Серебряный призер Олимпиады Нариман Курбанов в интервью BaigeNews.kz рассказал о своей подготовке к главному событию четырехлетия, о том, как справлялся с эмоциями во время выступления в Париже, а также поделился планами на будущее.
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