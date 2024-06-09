Нарендра Моди в третий раз подряд стал премьером Индии



Лидер победившего на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") Нарендра Моди принял присягу и уже в третий раз стал премьер-министром Индии, передаёт BaigeNews.kz со ccылкой на Мир-24.

К присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Моди – второй политик, который находится на своей должности третий срок подряд. До него это сделал первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру, сообщают местные телеканалы, которые транслируют церемонию принятия присяги.

Сама церемония проходит в условиях усиленной безопасности. Чтобы не допустить беспорядки в районе президентского дворца, задействованы свыше 2,5 тысяч человек. На мероприятие прибыли главы соседних государств – президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, президент Мальдив Мохамед Муиззу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф и другие высокопоставленные лица.