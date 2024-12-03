Нареканий нет ― Шарлапаев о жилье для пострадавших от паводков
Гарантии действуют два года.
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Нареканий о жилье, построенном во время паводков, нет. Об этом на брифинге сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает BaigeNews.kz.
"Гарантия у нас действует два года. В основном это индивидуальное жилищное строительство. В современном мире, мне кажется, шила в мешке не утаишь. У нас люди (в построенном жилье - прим. ред.) уже живут два месяца. Во многих местах наступили холода. Но пока, к счастью, по качеству нареканий не поступало и в социальных сетях.
Обратите внимание, никаких нареканий пока нет. И мы надеемся, что нареканий в дальнейшем не будет, потому что контроль качества действительно осуществлялся на месте на высоком уровне", - сказал министр.
Ранее BaigeNews.kz писал о том, пострадавшим от паводков казахстанцам восстанавливают жильё.
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