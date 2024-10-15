Наращивание торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министры Казахстана и Пакистана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. До мероприятия у главы правительства состоялась встреча с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в области цифровизации.

Олжас Бектенов отметил, что главой государства особое внимание уделяется потенциалу экономической кооперации Казахстана и Пакистана. Двусторонний товарооборот по итогам восьми месяцев вырос на 16%, составив около 40 миллидонов долларов. Для раскрытия имеющегося потенциала стороны намерены продолжить диверсификацию товарооборота. Казахстан готов наращивать объёмы поставок по 85 товарным позициям на общую сумму более 490 миллионов долларов на пакистанский рынок, в том числе расширять номенклатуру поставляемой продукции нефтехимической, металлургической, химической, фармацевтической отраслей, а также пищевой промышленности и машиностроения.

Внимание также было уделено сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Объём поставок казахстанской сельхозпродукции за январь-август вырос почти в два раза, составив 7,7 миллиона долларов. На пакистанском рынке пользуются спросом овощи и зерновые культуры из Казахстана. С учётом ожидаемого в этом году высокого урожая правительство Казахстана готово нарастить объём ежегодных поставок в Пакистан до 2 миллионов тонн зерновых культур.

В транзитно-транспортной сфере на фоне трёхкратного увеличения объёма железнодорожных грузоперевозок и четырёхкратного роста транзитных перевозок автомобильным транспортом руководители правительств обсудили перспективы дальнейшего развития действующего мультимодального маршрута "Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан" и нового транспортного коридора "Казахстан-Туркменистан-Афганистан-Пакистан".

По всему спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений страны продолжат расширение взаимодействия.