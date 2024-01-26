Наращивание объемов перевозок и развитие транзита: в КТЖ поставили задачи на 2024 год
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В АО "НК "ҚТЖ" подвели итоги за 2023 год и обсудили планы на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.
По информации АО "НК "Қазақстан темір жолы", эксплуатационный грузооборот достиг 269 миллиардов тонна-километров, увеличившись на 7% к прошлому году. Транзитные перевозки в контейнерах составили один миллион 28 тысяч ДФЭ, что на 13,5% больше аналогичного периода прошлого периода. Объемы перевозок грузов между железными дорогами Казахстана и Китая выросли на 22% и достигли 28 миллионов тонн.
В 2023 году выполнен масштабный объем ремонта пути. Оздоровлено 1443 километров железнодорожного полотна, что в два раза больше, чем в 2022 году. Начата реализация крупных инфраструктурных проектов: строительства железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз (с открытием третьего погранперехода с Китаем), обводной линии вокруг Алматы. Проложено свыше 300 км вторых путей на участке Достык – Мойынты. Построен грузовой терминал Казахстана в китайском сухом порту Сианя.
Также сообщается, что приоритетным направлением деятельности нацкомпании остается обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. Кроме того, среди основных задач 2024 года – наращивание объемов перевозок и развитие транзита, реализация программ цифровизации, обновление железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.
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