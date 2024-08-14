Наращивание экспорта казахстанской продукции обсудил Бектенов с вице-премьером Таиланда
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с вице-премьером Королевства Таиланд Пхамтумом Вечайячай и обсудил вопросы двусторонних отношений, касающиеся развития торговли, сотрудничества в области туризма и спорта, а также перспективы реализации совместных инвестиционных проектов и наращивания экспорта казахстанской продукции, передаёт BaigeNews.kz.
В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Таиландом достиг 367 миллионов долларов. Сторонами рассмотрена возможность расширения линейки поставляемых в Королевство отечественных товаров агропромышленного комплекса. В частности, Казахстан заинтересован в экспорте мяса, овощей и фруктов, зерновых культур, мучных изделий, растительных масел и других продуктов АПК.
"По поручению главы государства мы развиваем национальную товаропроводящую систему с соответствующей инфраструктурой хранения и дистрибуции сельхозпродукции. Это позволит создать необходимые условия для формирования агропродовольственного хаба в нашей стране. Углубление сотрудничества между Казахстаном и Таиландом в этом вопросе является взаимовыгодным и перспективным", – подчеркнул Олжас Бектенов, отметив широкие возможности Казахстана и Таиланда в реализации инвестиционных проектов.
Пхамтум Вечайячай выразил уверенность в укреплении торгово-экономических связей между Таиландом и Казахстаном.
"Сегодня утром мы подписали соглашение по экономическому взаимодействию. Считаю, что этот документ способствует расширению сотрудничества в различных областях, в том числе в торговле, экономике и инвестициях", – отметил Пхамтум Вечайячай.
В ходе встречи отмечена положительная динамика развития отношений в сфере туризма, включая предоставление правительством Таиланда безвизового режима для граждан Казахстана. Открытие Консульского пункта в Пхукете позволит обеспечить необходимую поддержку казахстанцам, пребывающим на территории Таиланда.
Кроме того, обсуждена возможность использования транзитного потенциала Казахстана в контексте развития Транскаспийского маршрута.
Стороны выразили намерения по углублению экономического сотрудничества между двумя странами.
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