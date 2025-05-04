Напуганную кошку сняли спасатели с опоры электролинии в Таразе
Для нас важна каждая жизнь, отмечают они.
Сегодня, 14:48
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Сегодня, 14:48Сегодня, 14:48
174Фото: МЧС РК
В Таразе сотрудники МЧС пришли на помощь домашней кошке, которая забралась на электрический столб и не смогла самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 — неравнодушные жители заметили животное возле одного из жилых домов на улице Елубаева.
На место оперативно прибыла спасательная бригада. С помощью лестницы специалисты поднялись на опору и аккуратно спустили пушистую "экстремалку" вниз. Хозяйка кошки не скрывала эмоций.
"Какой груз с души свалился… Спасли кошку, огромное спасибо!" — поблагодарила она спасателей.
В МЧС подчеркнули: для них важна каждая жизнь — даже если это четвероногий друг.
Видео: МЧС РК
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