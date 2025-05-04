В Таразе сотрудники МЧС пришли на помощь домашней кошке, которая забралась на электрический столб и не смогла самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 — неравнодушные жители заметили животное возле одного из жилых домов на улице Елубаева.

На место оперативно прибыла спасательная бригада. С помощью лестницы специалисты поднялись на опору и аккуратно спустили пушистую "экстремалку" вниз. Хозяйка кошки не скрывала эмоций.

"Какой груз с души свалился… Спасли кошку, огромное спасибо!" — поблагодарила она спасателей.

В МЧС подчеркнули: для них важна каждая жизнь — даже если это четвероногий друг.