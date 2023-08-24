Направлявшиеся в ЕС афганцы задержаны на границе с Россией в ЗКО

10 граждан Республики Афганистан задержаны на границе Казахстана с Россией в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

В ночь на 24 августа в 01:10 часов сотрудниками ОП Бурлинского района ДП ЗКО совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана.

По предварительным сведениям они направлялись в страны Евросоюза.

В отношении задержанных составлены административные протоколв по ст. 514 КоАП РК. Материалы для рассмотрения будут направлены в Бурлинский районный суд.