Направлявшиеся в ЕС афганцы задержаны на границе с Россией в ЗКО
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
86Фото: скриншот
10 граждан Республики Афганистан задержаны на границе Казахстана с Россией в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
В ночь на 24 августа в 01:10 часов сотрудниками ОП Бурлинского района ДП ЗКО совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК при попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны 10 граждан Афганистана.
По предварительным сведениям они направлялись в страны Евросоюза.
В отношении задержанных составлены административные протоколв по ст. 514 КоАП РК. Материалы для рассмотрения будут направлены в Бурлинский районный суд.
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