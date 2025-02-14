Ключевые аспекты развития инфраструктуры рынков капитала обсудили на базе конференции KASE: Joining Tabadul Digital Hubs, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках мероприятия вице-министр финансов Даурен Кенбеил провёл встречу с представителями банков второго уровня, финансовых организаций и других участников рынка. В ходе встречи представлены ключевые планы и ориентиры заимствования на год.

Участники встречи выдвинули предложения по повышению привлекательности ценных бумаг министерства финансов и обсудили факторы, влияющие на принятие решений инвесторами.

Конференция стала важной платформой для диалога между государством и участниками финансового рынка, обозначив основные приоритеты развития инфраструктуры рынка капитала.

Отдельное внимание на конференции было уделено роли Министерства финансов РК в развитии национального рынка капитала. За значительный вклад в это направление министр финансов Такиев и команда министерства награждены дипломом "20 лет успешного партнёрства в размещении государственных ценных бумаг".