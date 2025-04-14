В пресс-службе Департамента полиции мегаполиса сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время Управлением полиции Турксибского района по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех объективных обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства ДП. По итогам будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", — прокомментировали стражи порядка.

Судя по распространяемым в Сети данным, о случившемся сообщил отец девочки. По его словам, мужчина, живший по соседству, вошел в доверие семьи и получил право забирать ребенка из школы. В отсутствие родителей он напоил ее, довёл до беспомощного состояния и совершил насилие. Девочка молчала из-за страха и стыда, но позже рассказала, что преступления повторялись неоднократно.

"Отец заявляет, что уголовное дело закрыли "за отсутствием состава преступления", несмотря на заключения экспертов о повреждениях и первоначальные признания подозреваемого: "Он сам говорил при следователе: "Да, был контакт, но по обоюдному согласию". Какое согласие у 13-летнего ребёнка?!" — возмущается он.

Родитель подростка также заявил, что обвиняемый до сих пор находится на свободе. Он опасается, что подозреваемый может избежать наказания.

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