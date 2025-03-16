Непобеждённый Дияр Нургожай дебютировал в UFC и сенсационно проиграл бразильцу
Соперник одержал победу болевым приемом.
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
105Фото: instagram.com/Nurgozhay_Diyar
Казахстанский файтер Дияр Нургожай дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 254 в Лас-Вегасе, где встретился с бразильцем Брендсоном Рибейро, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок в тяжелом весе был рассчитан на три раунда, однако завершился досрочно во втором. Нургожай, считавшийся фаворитом, уступил бразильцу, который одержал победу болевым приемом.
Для Рибейро эта победа стала 17-й в карьере, в то время как Нургожай впервые потерпел поражение в профессиональных боях.
Он также отметил выносливость соперника:
"Я был удивлен только тем, что он смог выдержать урон моих тяжелых ударов. А когда мы оказались в партере, я понял, что можно финишировать его прямо сейчас", — признался Рибейро после боя.
Видео: TVBoets
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