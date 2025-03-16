Казахстанский файтер Дияр Нургожай дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 254 в Лас-Вегасе, где встретился с бразильцем Брендсоном Рибейро, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в тяжелом весе был рассчитан на три раунда, однако завершился досрочно во втором. Нургожай, считавшийся фаворитом, уступил бразильцу, который одержал победу болевым приемом.

Для Рибейро эта победа стала 17-й в карьере, в то время как Нургожай впервые потерпел поражение в профессиональных боях.

Он также отметил выносливость соперника: