  • 16 Марта, 12:49
  • BAIGENEWS

Непобеждённый Дияр Нургожай дебютировал в UFC и сенсационно проиграл бразильцу

Соперник одержал победу болевым приемом.

Сегодня, 11:45
АВТОР
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instagram.com/Nurgozhay_Diyar Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: instagram.com/Nurgozhay_Diyar

Казахстанский файтер Дияр Нургожай дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 254 в Лас-Вегасе, где встретился с бразильцем Брендсоном Рибейро, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в тяжелом весе был рассчитан на три раунда, однако завершился досрочно во втором. Нургожай, считавшийся фаворитом, уступил бразильцу, который одержал победу болевым приемом.

Для Рибейро эта победа стала 17-й в карьере, в то время как Нургожай впервые потерпел поражение в профессиональных боях.

Он также отметил выносливость соперника:

"Я был удивлен только тем, что он смог выдержать урон моих тяжелых ударов. А когда мы оказались в партере, я понял, что можно финишировать его прямо сейчас", — признался Рибейро после боя.

Видео: TVBoets

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